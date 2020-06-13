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В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом
13.06.2020 11:41
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 8 и составило 851. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 5 и их стало 702.
Следует отметить, что за последние 24 часа в Грузии подтверждено 20 случаев инфицирования коронавирусом.
В режиме карантина находятся 3 026 человек, а в стационаре под наблюдением – 297 лиц. В стране от коронавируса скончались 13 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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