

В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом

13.06.2020 11:41





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 8 и составило 851. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 5 и их стало 702.



Следует отметить, что за последние 24 часа в Грузии подтверждено 20 случаев инфицирования коронавирусом.



В режиме карантина находятся 3 026 человек, а в стационаре под наблюдением – 297 лиц. В стране от коронавируса скончались 13 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







