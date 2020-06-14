|
|
|
В Абастуманском лесу продолжаются противопожарные работы
14.06.2020 11:59
Ситуация в лесном массиве курортного посёлка Абастумани находится под контролем, очаги возгорания контролируются тепловыми дронами, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.
«В течение ночи тепловые беспилотники Службы управления чрезвычайными ситуациями продолжали следить за территорией, а бригада из 25 пожарных-спасателей работала непосредственно в лесу», — сообщили в ведомстве, где отметили, что с утра возобновилась активная работа по тушению пожара.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна