

В Абастуманском лесу продолжаются противопожарные работы

14.06.2020 11:59





Ситуация в лесном массиве курортного посёлка Абастумани находится под контролем, очаги возгорания контролируются тепловыми дронами, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии.



«В течение ночи тепловые беспилотники Службы управления чрезвычайными ситуациями продолжали следить за территорией, а бригада из 25 пожарных-спасателей работала непосредственно в лесу», — сообщили в ведомстве, где отметили, что с утра возобновилась активная работа по тушению пожара.





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