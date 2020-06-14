

За последние 24 часа в России выявлено 8 835 новых случаев Covid-19

14.06.2020 20:23





За последние 24 часа в России выявлено 8 835 новых случаев Covid-19, умерли 119 пациентов. Информация распространяется российскими СМИ на базе оперативного штаба страны.



Согласно официальным данным российского правительства, с момента распространения вируса зарегистрировано 528 964 подтвержденных случая коронавируса, из них выздоровели 280 050 пациентов, умерли 6948 человек.





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