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За последние 24 часа в России выявлено 8 835 новых случаев Covid-19
14.06.2020 20:23
За последние 24 часа в России выявлено 8 835 новых случаев Covid-19, умерли 119 пациентов. Информация распространяется российскими СМИ на базе оперативного штаба страны.
Согласно официальным данным российского правительства, с момента распространения вируса зарегистрировано 528 964 подтвержденных случая коронавируса, из них выздоровели 280 050 пациентов, умерли 6948 человек.
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