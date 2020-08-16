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Полиция ищет двух пропавших сотрудников тбилисского бара


16.08.2020   12:25


Уже более суток в Тбилиси продолжаются поиски двух молодых людей, сотрудников бара Bauhaus. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Георгий Шаламберидзе и Байя Беруашвили пропали утром 15 августа. На рассвете они закончили работу и вместе вышли из бара. В последний раз знакомые видели молодых людей недалеко от Дома юстиции – в паре километров от Bauhaus.

Вечером 15 августа о пропаже молодых людей уведомили МВД Грузии.

«Со стороны полиции реагирование было незамедлительным. Для установления местонахождения молодых людей начаты соответствующие поисковые мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Начато следствие по статье 143 УК Грузии – «незаконное лишение свободы».

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