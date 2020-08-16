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Из 4000 граждан, обследованных на коронавирус в муниципалитете Местия, коронавирус подтвердился у 43 человек
16.08.2020 15:57
Кластер села Ленджери увеличился на два инфицированных коронавирусом, сообщила заместитель государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани.
По ее информации, в ходе массового обследования в муниципалитете Местия уже изучен биологический материал 4000 человек, из них коронавирус подтвердился у 43 человек.
«В масштабе всего муниципалитета Местия работают эпидемиологи, забираются пробы. У каждого помещенного на карантин идеальные условия — как в плане питания, так и бытовые. Ограничения и правила в муниципалитете Местия выполняются полностью, поскольку население восприняло этим меры с полным пониманием», — говорит Нино Виблиани.
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