

Папа Римский Франциск призвал к справедливости, уважению прав человека, отказу от насилия и к диалогу в Беларуси

16.08.2020 18:51





Папа Римский Франциск в своей традиционной воскресной проповеди призвал к справедливости, уважению прав человека, отказу от насилия и к диалогу в Беларуси. Как сказал Папа, он внимательно следит за ситуацией после выборов в Беларуси.



«Я продолжаю молиться за Ливан и за другие драматические ситуации в мире, которые починяют людям страдания. Наши мысли также с дорогой Беларусью. Внимательно слежу за поствыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, осуждению насилия и уважению справедливости и прав человека», — сказал понтифик.



Протесты против Александра Лукашенко в Беларуси не прекращаются уже неделю.





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