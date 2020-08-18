Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса


18.08.2020   11:05


В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.

По данным сайта, к этому времени в Грузии подтверждено 1 351 случаев нового коронавируса.
Данные об излечившихся пока не обновлялись и количество снова составляет 1 092.

Вместе с тем, 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.

От нового коронавируса в стране умерли 17 пациентов. В режиме карантина находятся 7 597 гражданина, а в стационаре под наблюдением — 249.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна