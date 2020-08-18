

В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса

18.08.2020 11:05





В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.



По данным сайта, к этому времени в Грузии подтверждено 1 351 случаев нового коронавируса.

Данные об излечившихся пока не обновлялись и количество снова составляет 1 092.



Вместе с тем, 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.



От нового коронавируса в стране умерли 17 пациентов. В режиме карантина находятся 7 597 гражданина, а в стационаре под наблюдением — 249.





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