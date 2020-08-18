|
|
|
В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса
18.08.2020 11:05
В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.
По данным сайта, к этому времени в Грузии подтверждено 1 351 случаев нового коронавируса.
Данные об излечившихся пока не обновлялись и количество снова составляет 1 092.
Вместе с тем, 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 17 пациентов. В режиме карантина находятся 7 597 гражданина, а в стационаре под наблюдением — 249.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна