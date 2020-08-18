

«Тбилиси Энерджи» распространяет информацию о скоплении газа в ТЦ «Сити Молл»

18.08.2020 11:06





«Сити Молл» чуть не взорвался, — говорится в информации, распространенной «Тбилиси Энерджи».



На горячую линию «Тбилиси Энерджи» поступило сообщение о сильном запахе газа в торговом центре на Кавтарадзе №1. Группы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» прибыли на место вовремя и зафиксировали высокую концентрацию газа во время проверки лазерным аппаратом.



На месте были мобилизованы бригады пожарно-спасательной службы, скорой помощи и полиции.



Специалисты «Тбилиси Энерджи» отключили подачу газа на объект из соображений безопасности.



Тщательный осмотр здания показал, что на одной из кухонь в торговом центре «Сити Молл» остались открытыми восемь печных конфорок.



«Сити Молл» чуть не взорвался», — отмечается в заявлении «Тбилиси Энерджи».



На месте происшествия ведутся следственные действия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







