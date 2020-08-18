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«Тбилиси Энерджи» распространяет информацию о скоплении газа в ТЦ «Сити Молл»


18.08.2020   11:06


«Сити Молл» чуть не взорвался, — говорится в информации, распространенной «Тбилиси Энерджи».

На горячую линию «Тбилиси Энерджи» поступило сообщение о сильном запахе газа в торговом центре на Кавтарадзе №1. Группы быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» прибыли на место вовремя и зафиксировали высокую концентрацию газа во время проверки лазерным аппаратом.

На месте были мобилизованы бригады пожарно-спасательной службы, скорой помощи и полиции.

Специалисты «Тбилиси Энерджи» отключили подачу газа на объект из соображений безопасности.

Тщательный осмотр здания показал, что на одной из кухонь в торговом центре «Сити Молл» остались открытыми восемь печных конфорок.

«Сити Молл» чуть не взорвался», — отмечается в заявлении «Тбилиси Энерджи».

На месте происшествия ведутся следственные действия.

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