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В Местии сегодня начался массовый термоскрининг
18.08.2020 11:08
В муниципалитете Местия сегодня начался массовый термоскрининг. Как сообщила «IPN» заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, PCR-исследование продут только те лица, которые имели непосредственный контакт с заболевшими и имеют выраженные признаки коронавируса.
«Тестирование на коронавирус пройдет и медперсонал, у всех, кому тесты были сделаны вчера, к счастью, ответы отрицательные», - сообщила Нино Виблиани.
По ее словам, на данном этапе неизвестно, когда в муниципалитете Местия начнется повторное тестирование.
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