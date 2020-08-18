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В Местии сегодня начался массовый термоскрининг


18.08.2020   11:08


В муниципалитете Местия сегодня начался массовый термоскрининг. Как сообщила «IPN» заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, PCR-исследование продут только те лица, которые имели непосредственный контакт с заболевшими и имеют выраженные признаки коронавируса.

«Тестирование на коронавирус пройдет и медперсонал, у всех, кому тесты были сделаны вчера, к счастью, ответы отрицательные», - сообщила Нино Виблиани.

По ее словам, на данном этапе неизвестно, когда в муниципалитете Местия начнется повторное тестирование.

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