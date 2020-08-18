

Васил Маглаперидзе покинул должность генерального директора ОВГ

18.08.2020 12:16





Генеральный директор Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе покинул должность.



Он уже обратился к членам попечительского совета Первого канала Грузии с соответствующим заявлением.



«Я могу заявить со всей ответственностью и любой объективный и беспристрастный наблюдатель может убедиться, что сегодня Общественный вещатель максимально беспристрастен, журналисты пользуются максимальной свободой и в то же время пропитаны большой ответственностью за то, чтобы не предоставлять зрителям непроверенную и ложную информацию.



Несмотря на то, что я полностью убежден в том, что Первый канал будет освещать предстоящие выборы и все другие политические процессы беспристрастно и непредвзято, исходя их того, чтобы кто-то исходя из разных причин не нашел никаких поводов для подозрений и не подвергал сомнению беспристрастность канала, я принял решение уйти в отставку.



Первый канал Грузии уже преодолел серьезные препятствия, и я могу с уверенностью сказать — сезон осени 2020 года, который начнется в сентябре, будет доказательством того, что развитие канала приняло необратимый характер и производство качественной и продукции со вкусом будет необратимо расти от сезона к сезону. Канал, искусственно поставленный в невыгодную ситуацию, не позволяющую ему развиваться, вышел из инертного состояния и будет успешно выполнять функцию Общественного вещателя. Мои коллеги и я, в том числе, очень много работали для достижения этой цели, и я не позволю, чтобы на труд стольких людей была брошена тень», — заявил Васил Маглаперидзе в заявлении.



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