

В Тбилиси коронавирусом заразился еще один сотрудник МВД

18.08.2020 14:51





Один из десяти новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, это сотрудник министерства внутренних дел, сообщает телекомпания «Рустави-2».



Инфицированный является сотрудником девятого отделения Исани-Самгорского района Тбилиси. Десятеро человек, которые с ним контактировали, уже переведены в карантинное пространство.



Это уже восьмой сотрудник МВД Грузии, у которого выявили коронавирус.



11 августа стало известно о вспышке конавируса в Казбеги. Последовавшие за этим исследования выявили 11 зараженных коронавирусом сотрудников МВД Грузии — семь случаев у сотрудников департамента патрульной полиции на КПП «Дарьял», еще три случая — у спасателя, сотрудника охранной полиции и пограничника в районе Местия. Еще один случай был подтвержден у инспектора охранной полиции в Тбилиси.



Что касается инфицированного медперсонала, то это сотрудник клиники «Гормеди» в городе Гори. Как заявляют в клинике, медсестра находилась в самоизоляции и во время первого тестирования коронавирус у нее не был выявлен. Медсестра работала в отделении, где принимали пациентов с температурой.



За последние сутки в Грузии выявлено десять новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала эпидемии до этого времени составляет 1 351.



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