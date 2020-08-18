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Перед Минздравом проходит акция с требованием освободить задержанного врача
18.08.2020 18:46
У министерства здравоохранения Грузии проходит акция врачей. Медики требуют освобождения задержанного коллеги Вахтанга Кипиани из-под предварительного заключения.
Члены Объединения медицинских ассоциаций Грузии также требуют повторного рассмотрения дела с привлечением экспертов и составления акта проверки Агентства по регулированию. В случае неудовлетворения требований участники акции не исключают забастовки.
Директор Тбилисской центральной больницы Георгий Лобжанидзе и врач той же клиники Вахтанг Кипиани были арестованы 4 августа по обвинению в служебной халатности, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконной медицинской деятельности. 5 августа директор Тбилисской центральной больницы Георгий Лобжанидзе был освобожден под залог в 100 тысяч лари, а врач этой же клиники Вахтанг Кипиани был приговорен к лишению свободы.
Также Магда Хочолава, находящаяся за пределами Грузии, была заочно приговорена к лишению свободы за незаконную медицинскую деятельность. По данным следствия, в 2018 году 25-летней женщине в Тбилисской центральной больнице операцию провели врачи без лицензии, после чего состояние пациентки ухудшилось, и она до сих пор находится в коматозном состоянии.
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