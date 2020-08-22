

В Грузии выявлено 9 новых случаев коронавируса

22.08.2020 11:33





В Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1394. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 4 и составляет 1132.



В режиме карантина находятся 6903 человека, под наблюдением в стационаре - 278.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.



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