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Полуторамесячному младенцу диагностирован коронавирус
22.08.2020 16:16
В клинику имени Бочоришвили с диагнозом нового коронавируса доставлен полуторамесячный младенец.
Как сообщили «IPN» в клинике, инфицированы также родители ребенка.
Мать младенца лечится в клинике имени Бочоришвили, отец же помещен в другую больницу.
По их же информации, состояние матери и ребенка на данном этапе стабильное.
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