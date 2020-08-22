

Полуторамесячному младенцу диагностирован коронавирус

22.08.2020 16:16





В клинику имени Бочоришвили с диагнозом нового коронавируса доставлен полуторамесячный младенец.



Как сообщили «IPN» в клинике, инфицированы также родители ребенка.



Мать младенца лечится в клинике имени Бочоришвили, отец же помещен в другую больницу.



По их же информации, состояние матери и ребенка на данном этапе стабильное.



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