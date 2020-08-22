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Полуторамесячному младенцу диагностирован коронавирус


22.08.2020   16:16


В клинику имени Бочоришвили с диагнозом нового коронавируса доставлен полуторамесячный младенец.

Как сообщили «IPN» в клинике, инфицированы также родители ребенка.

Мать младенца лечится в клинике имени Бочоришвили, отец же помещен в другую больницу.

По их же информации, состояние матери и ребенка на данном этапе стабильное.

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