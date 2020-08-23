

Число погибших в ДТП на северо-востоке Грузии увеличилось до 17

23.08.2020 23:47





Число погибших в ДТП с микроавтобусом на северо-востоке Грузии увеличилось до 17 человек. Информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.



Сегодня вечером пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты примерно 80 метров близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете. По предварительной информации, внутри находились туристы из Тбилиси.



Спасатели обнаружили троих выживших. Они получили серьезные травмы, их состояние тяжелое. Все трое уже доставлены в медицинское учреждение.



На месте продолжается поисково-спасательная операция. В село Бисо, где произошла авария, прибыли заместитель министра внутренних дел Грузии Иосиф Челидзе и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Они лично координируют проводимую операцию.



«Несмотря на сложный рельеф и погодные условия, поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно с соблюдением всех норм безопасности», — отметили в МВД.



Село Шатили расположено в исторической области Хевсурети. Оно известно своими средневековыми каменными башнями. Летом город-крепость посещают сотни туристов.



В Шатили ведет одна из самых опасных дорог в стране. Зимой она становится непроходимой из-за снега. В течение всего сегодняшнего дня в горах шел дождь, видимость на дорогах была плохой.



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