

В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса

24.08.2020 10:39





В Грузии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количествоинфицированных выросло до 1421. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 5 и их стало 1108.



В режиме карантина находятся 7005 человека, под наблюдением в стационаре - 255.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.



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