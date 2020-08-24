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В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса


24.08.2020   10:39


В Грузии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количествоинфицированных выросло до 1421. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 5 и их стало 1108.

В режиме карантина находятся 7005 человека, под наблюдением в стационаре - 255.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.

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