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В Грузии 25 августа объявлено днем траура
24.08.2020 11:46
В память погибших в результате автоаварии на дороге Шатили, 25 августа объявлено днем траура в Грузии. Информацию распространяет пресс-служба правительства.
По их сообщению, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Согласно распоряжению, в связи с днем траура, на всех административных зданиях Грузии будут приспущены государственные флаги.
В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Шатили погибли 17 человек, трое пострадали. Раненых доставили в Первую университетскую клинику. По информации врачей, состояние пострадавших крайне тяжелое.
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