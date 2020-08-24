

В Грузии 25 августа объявлено днем траура

24.08.2020 11:46





В память погибших в результате автоаварии на дороге Шатили, 25 августа объявлено днем траура в Грузии. Информацию распространяет пресс-служба правительства.



По их сообщению, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Согласно распоряжению, в связи с днем траура, на всех административных зданиях Грузии будут приспущены государственные флаги.



В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Шатили погибли 17 человек, трое пострадали. Раненых доставили в Первую университетскую клинику. По информации врачей, состояние пострадавших крайне тяжелое.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







