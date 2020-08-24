

Трое пациентов, пострадавших в аварии на дороге Шатили, находятся в критическом состоянии - Ратиани

24.08.2020 12:38





По словам директора Первой университетской клиники Левана Ратиани, состояние здоровья трех пациентов, пострадавших в автокатастрофе на дороге Шатили, критическое.



Как заявил Ратиани, в особо тяжелом состоянии находятся два человека, у которых развилось внутреннее кровотечение и в настоящее время им проводится срочная операция.



«Вчера с места происшествия к нам привезли трех женщин. Их состояние в данный момент критическое, состояние двоих из них крайней степени тяжести. Наблюдалась отрицательная динамика, развились внутренние кровотечения, пациенты срочно госпитализированы в операционный блок. Состояние третьей женщины на данном этапе относительно стабильное, она остается в отделении интенсивной терапии. На данном этапе у всех трех пациентов отмечаются опасные для жизни травмы. Все жизненные показатели на данном этапе поддерживаются медикаментозным путем. Средний возраст пациентов 25 лет», — заявил Леван Ратиани.



В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Шатили погибли 17 человек, трое пострадали. Раненых доставили в Первую университетскую клинику. По информации врачей, состояние пострадавших крайне тяжелое.



Автоавария произошла на Шатильской дороге в Душетском муниципалитете, у села Бисо. Пассажирский микроавтобус упал со скалы высотой около 80 метров.





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