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Иностранным фрилансерам придется пройти карантин при въезде в Грузию
24.08.2020 15:19
Иностранцам, которые собираются вести в Грузии трудовую или бизнес деятельность, при въезде придется пройти 12-дневный карантин или быть на самоизоляции. Соответствующие изменения недавно были внесены в законодательство.
Карантин или самоизоляцию иностранцы пройдут за свой счет. После 12 дней, также за свой счет, надо будет сдать тест на коронавирус (PCR). Эти правила не распространяются на тех, у кого есть гражданство или вид на жительство тех стран, с которыми Грузия открыла границы.
Нарушение требовании повлечет за собой ответственность в соответствии с грузинским законодательством.
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