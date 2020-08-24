|
|
|
Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили
24.08.2020 15:48
Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении обвиняемых обсуждался в Мцхетском районном суде.
Задержанные не признают себя виновными. Эти лица задержаны по обвинению в организации насилия, участии в нем и незаконном лишении свободы. По этому же обвинению задержаны еще шесть несовершеннолетних, их дело рассматривается отдельно.
Также в отдельном производстве рассматривается дело об умышленном убийстве Георгия Шакарашвили, в котором обвиняются пять человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна