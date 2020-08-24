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Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили


24.08.2020   15:48


Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении обвиняемых обсуждался в Мцхетском районном суде.

Задержанные не признают себя виновными. Эти лица задержаны по обвинению в организации насилия, участии в нем и незаконном лишении свободы. По этому же обвинению задержаны еще шесть несовершеннолетних, их дело рассматривается отдельно.

Также в отдельном производстве рассматривается дело об умышленном убийстве Георгия Шакарашвили, в котором обвиняются пять человек.

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