

Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили

24.08.2020 15:48





Суд оставил в заключении 11 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении обвиняемых обсуждался в Мцхетском районном суде.



Задержанные не признают себя виновными. Эти лица задержаны по обвинению в организации насилия, участии в нем и незаконном лишении свободы. По этому же обвинению задержаны еще шесть несовершеннолетних, их дело рассматривается отдельно.



Также в отдельном производстве рассматривается дело об умышленном убийстве Георгия Шакарашвили, в котором обвиняются пять человек.





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