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Падают доходы грузинских телеканалов от рекламы - GNCC
24.08.2020 15:52
Во втором квартале 2020 года доходы от рекламы грузинских телеканалов сократились почти на 40% [около 2,5 млн. долларов США] по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Статистику публикует Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC).
За указанный период доходы от рекламы всех телеканалов составили 12,2 млн. лари [почти 4 млн. долларов США]. В тот же период 2019 года поступления были на порядок больше — 20 миллионов лари [почти 6,5 млн. долларов]. Комиссия по коммуникациям прогнозирует, что если в Грузии не будет второй волны ковида, то в 2020 году снижение доходов будет незначительным.
Больше всех за второй квартал 2020 получила телекомпания «Имеди» [груз. «Надежда»] — почти 5,5 млн. лари [почти 1,8 млн. долларов США].
Показатели остальных телекомпаний таковы:
Рустави 2 — 2,1 млн. лари [почти 700,000$]
Мтавари Архи — 1,3 млн. лари [420,000$]
Пирвели — 0,8 млн. лари [258,000$]
GDS — 0,5 млн. лари [161,000$]
POSTV — 0,4 млн. лари [129,000$]
Формула — 0,3 млн. лари [97,000$]
RBG — 0,2 млн. лари [64,000$]
Сетанта Джорджия — 0,1 млн. лари [32,000$]
Маэстро — 0,1 млн. лари [32,000$]
Остальные — 0,9 млн. лари [291,000$]
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