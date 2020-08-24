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Прокуратура предъявила обвинения няне, задержанной по обвинению в насилии над двухлетним ребенком
24.08.2020 16:50
Прокуратура Грузии предъявила обвинения Л.Л., задержанной по обвинению в насилии над двухлетним ребенком. Заявление об этом распространяет прокуратура. По их же информации, проведенным Министерством внутренних дел следствием установлено, что обвиняемая работала няней в одной из семей в Тбилиси, где вместе с двумя другими нянями ухаживала за пятью несовершеннолетними. Л.Л. систематически прибегала к насилию в отношении двухлетнего ребенка.
По информации ведомства, правоохранители задержали Л.Л. 22 августа 2020 года. Обвинение ей предъявлено по «г» подпункту статьи 126 УК Грузии, что в качестве наказания предполагает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для Л.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу. По сообщению прокуратуры, расследование по уголовному делу продолжается.
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