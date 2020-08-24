

В Тбилиси пройдет новый фестиваль электронной музыки

24.08.2020 18:02





28-29 августа состоится фестиваль электронной музыки HYPERSONIC под патронажем тбилисских клубов «Басиани» и «Хиди».



Популярные исполнители техно-сцены ANCIENT METHODS, BOYD SCHIDT, DITO, HAMATSUKI, HECTOR OAKS, HVL, KVANCHI, MARCEL DETTMANN, NEBBIERI, OTHR, PHASE FATALE, ROMAN, SOPHIE PHARE, VULKANSKI, YANAMASTE и ZESKNEL объединятся вокруг фестиваля.



По словам организаторов, Hypersonic2020 должен был пройти в Аджарии, местечке Цихисдзири [груз. «У подножья крепости», историческом уголке на берегу Черного моря]. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в близлежащем курортном Кобулети, было решено перенести мероприятие в Ciskari Garden на тбилисском «Черепашьем озере».



Фестиваль основан на идее солидарности, и его цель — сохранить клубы, закрытые на неопределенный период времени из-за пандемии ковида. Представители фестиваля надеются, что к 2021 году эпидемиологическая ситуация стабилизируется, люди, работающие в закрытых помещениях, смогут работать, а фестиваль, согласно плану, пройдет на побережье Черного моря.



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