

В Грузии от коронавируса умер 18-й пациент

24.08.2020 18:24





В Грузии от коронавируса скончался 18-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Всего в стране 1421 подтвержденный случай коронавируса. Выздоровели же 1137 человек.



В режиме карантина находятся 7005 человек, под наблюдением в стационаре - 255.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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