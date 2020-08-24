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В Грузии от коронавируса умер 18-й пациент


24.08.2020   18:24


В Грузии от коронавируса скончался 18-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Всего в стране 1421 подтвержденный случай коронавируса. Выздоровели же 1137 человек.

В режиме карантина находятся 7005 человек, под наблюдением в стационаре - 255.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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