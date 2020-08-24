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Карантинную зону муниципалитета Местиа покинут 571 человек - Амиран Гамкрелидзе
24.08.2020 18:40
По заявлению руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, 571 человек из карантинного пространства Сванети это те, у которых истек срок карантина и тест на коронавируса у которых дал отрицательный ответ.
«Инфекция сконцентрирована в Ленджери. В результате этих повторных исследований было выявлено семь случаев, а в Сванетии насчитывается 11 случаев, которые связаны с Ленджери. Большинство из них переведены в медицинское учреждение. Те, у кого прошел карантинный срок, а таких 571 человек, покинули Местию и потихоньку покидают карантинное пространство.
Что касается Батуми и Кобулети, то на бульваре установлены палатки и проводятся добровольные PCR тесты. Поставлены на учет сотрудники кафе-баров на Батумском бульваре», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Кроме того, как отмечает Гамкрелидзе, эпидемия в стране полностью управляема и контролируется, но это не повод для спокойствия.
«У нашей страны есть все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса. Поэтому я призываю всех соблюдать правила и избегать больших скоплений», - заявил Гамкрелидзе.
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