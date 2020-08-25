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В Грузии от коронавируса умер 19-ый пациент
25.08.2020 10:50
В Грузии от коронавируса скончался 19-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Сегодня в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1429. Выздоровели же всего 1150 человек.
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