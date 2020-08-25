|
|
|
Обнаружен первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом
25.08.2020 11:10
Ученые Гонконгского университета сообщают, что обнаружили первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом. Диагноз был вторично поставлен мужчине, уже переболевшему Covid-19 четыре с половиной месяца назад, сообщает Русская служба ВВС.
На момент повторного тестирования, обнаружившего инфекцию, пациент не проявлял никаких признаков заболевания. 33-летний житель Гонконга был выписан из больницы в апреле - врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту - и тот вновь подтвердил наличие вируса.
В связи с этим ВОЗ заявила, делать какие-либо выводы пока преждевременно, поскольку речь идет о единичном случае возможного повторного заражения. Эксперты считают, что повторное инфицирование может быть весьма редким случаем. Ученым известно, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вирусу, однако до сих пор неизвестно, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна