

Обнаружен первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом

25.08.2020 11:10





Ученые Гонконгского университета сообщают, что обнаружили первый зарегистрированный случай повторного заражения коронавирусом. Диагноз был вторично поставлен мужчине, уже переболевшему Covid-19 четыре с половиной месяца назад, сообщает Русская служба ВВС.



На момент повторного тестирования, обнаружившего инфекцию, пациент не проявлял никаких признаков заболевания. 33-летний житель Гонконга был выписан из больницы в апреле - врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту - и тот вновь подтвердил наличие вируса.



В связи с этим ВОЗ заявила, делать какие-либо выводы пока преждевременно, поскольку речь идет о единичном случае возможного повторного заражения. Эксперты считают, что повторное инфицирование может быть весьма редким случаем. Ученым известно, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают иммунитет к вирусу, однако до сих пор неизвестно, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается.



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