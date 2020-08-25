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Пациент, умерший от коронавируса в Грузии - мать баскетболиста Виктора Саникидзе
25.08.2020 11:51
19-й пациент, умерший от коронавируса в Грузии - мать баскетболиста Виктора Саникидзе. Русудан Томарадзе, которой было до 65 лет, и у которой диагностировали коронавирус, скончалась вчера.
«У мамы были проблемы со здоровьем, которые усугубила ковид-инфекция», - сообщил ambebi.ge Виктор Саникидзе.
Для справки, сегодня в Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1429. Выздоровели же всего 1150 человек.
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