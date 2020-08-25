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Члены семьи баскетболиста Виктора Саникидзе перевезены в стационар


25.08.2020   12:25


Три члена семьи 19-й пациентки, скончавшейся в Грузии от коронавируса – брат, отец и тетя баскетболиста Виктора Саникидзе перевезены в стационар, сам Виктор Саникидзе же перешел на карантин. В результате тестирования вирус у спортсмена не выявлен.

19-й пациент с коронавирусом, скончавшийся в стране, - мать Виктора Саникидзе. Она лечилась дома, ухаживала за ней также инфицированная сестра.

Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, у скончавшейся пациентки был перелом тазобедренного сустава.

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