

Члены семьи баскетболиста Виктора Саникидзе перевезены в стационар

25.08.2020 12:25





Три члена семьи 19-й пациентки, скончавшейся в Грузии от коронавируса – брат, отец и тетя баскетболиста Виктора Саникидзе перевезены в стационар, сам Виктор Саникидзе же перешел на карантин. В результате тестирования вирус у спортсмена не выявлен.



19-й пациент с коронавирусом, скончавшийся в стране, - мать Виктора Саникидзе. Она лечилась дома, ухаживала за ней также инфицированная сестра.



Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, у скончавшейся пациентки был перелом тазобедренного сустава.



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