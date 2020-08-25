|
|
|
Гамкрелидзе: В среднем в день проводится 4830 PCR- тестов на коронавирус
25.08.2020 17:23
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, с конца января в стране проведено 350 000 PCR-тестов на коронавирус. По словам Амирана Гамкрелидзе в последний месяц в среднем проводится по 4830 PCR-тестов в день.
«Как вы знаете, в стране довольно расширилось количество ежедневных PCR -тестов. В частности, за последний месяц у нас в среднем 4830 PCR-тестов в день. Были дни, когда проводилось от 5000 до 6000 тестов за день, всего в стране с конца января проведено 350 000 PCR-тестов.
Также активно используются быстрые тесты на наличие антигенов и антител, в основном они применяются для быстрого контроля водителей, заехавших на границу. В стране уже проведено 224 000 таких быстрых тестов на антиген и антитела. Если получаем какие-либо сомнительные или положительные ответы на антитела, то этого человека проверяют посредством технологии PCR.
Расширенное тестирование проводится в нескольких точках, особенно в муниципалитете Местия, где завтра и послезавтра в основном заканчивается срок карантина для лиц, находившихся в самоизоляции или карантине.
80-85% прошли повторное тестирование, все ответы были отрицательными, и они покинули карантинные зоны, оставшиеся 15-20% будут протестированы сегодня и завтра и мы надеемся, что ответы будут отрицательными», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна