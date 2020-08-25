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Гамкрелидзе: В среднем в день проводится 4830 PCR- тестов на коронавирус


25.08.2020   17:23


По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, с конца января в стране проведено 350 000 PCR-тестов на коронавирус. По словам Амирана Гамкрелидзе в последний месяц в среднем проводится по 4830 PCR-тестов в день.

«Как вы знаете, в стране довольно расширилось количество ежедневных PCR -тестов. В частности, за последний месяц у нас в среднем 4830 PCR-тестов в день. Были дни, когда проводилось от 5000 до 6000 тестов за день, всего в стране с конца января проведено 350 000 PCR-тестов.

Также активно используются быстрые тесты на наличие антигенов и антител, в основном они применяются для быстрого контроля водителей, заехавших на границу. В стране уже проведено 224 000 таких быстрых тестов на антиген и антитела. Если получаем какие-либо сомнительные или положительные ответы на антитела, то этого человека проверяют посредством технологии PCR.

Расширенное тестирование проводится в нескольких точках, особенно в муниципалитете Местия, где завтра и послезавтра в основном заканчивается срок карантина для лиц, находившихся в самоизоляции или карантине.

80-85% прошли повторное тестирование, все ответы были отрицательными, и они покинули карантинные зоны, оставшиеся 15-20% будут протестированы сегодня и завтра и мы надеемся, что ответы будут отрицательными», - заявил Амиран Гамкрелидзе.

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