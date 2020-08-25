

РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви за выступление против Лукашенко

25.08.2020 19:54





РПЦ отправила в отставку предстоятеля Белорусского экзархата Московского патриархата митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом сообщает глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.



Отмечается, что Священный Синод принял прошение об отставке митрополита Павла. Теперь он назначен главой Кубанской митрополии.



Новым главой Белорусской церкви стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.



После выборов в Беларуси митрополит Павел поздравил номинального президента Александра Лукашенко с победой.



После того, как митрополит Павел увидел видео задержаний людей во время протестов в РБ, он извинился за поздравление Лукашенко.



Российские СМИ сообщали, что Павел обратился к самому Лукашенко с призывом остановить насилие.



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