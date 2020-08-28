

Успение Пресвятой Богородицы отмечет сегодня православный мир

28.08.2020 10:34





28 августа православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с этим в храмах пройдет праздничное богослужение.



По информации патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе со священнослужителями проведет праздничную службу в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.



Успение Пресвятой Богородицы - один из великих двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, начавшийся 14 августа.



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