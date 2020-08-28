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Патриарх: Богородица не допустит, чтобы грузины окончательно пали
28.08.2020 13:15
«Сегодня мы думаем о том, какое будущее ждет нашу родину. Будем помнить, что будущее мирное и хорошее, Богородица не допустит, чтобы грузины окончательно пали», — заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй во время проповеди после праздничной службы в Сионском соборе.
Его Святейшество призвал людей не бояться невзгод и несправедливости.
«Не бойтесь, когда видите нужду людей. Нам нужно помнить еще об одном том, что человек должен еще жить для других. Человек должен доставлять радость другим людям. В этом случае человек будет счастлив. Будьте счастливы, радуйтесь, любовь спасет нас, всех. С нами Бог», — сказал Патриарх.
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