

Ратиани: Состояние выживших в автокатастрофе в Шатили тяжелое, но стабильное

28.08.2020 13:44





Состояние трех женщин, выживших в автокатастрофе на дороге в Шатили, тяжелое, но стабильное, сообщил сегодня директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.



«Состояние всех трех пациенток остается тяжелым, но хочу сказать, что в случае двоих мы сохраняем давление без соответствующих лекарств. Все трое находятся на искусственной вентиляции. Согласно обследованиям, отрицательной динамики нет. На данном этапе можно сказать, что их состояние стабильное. Наверное, через несколько дней двоим из них проведут операции по реконструкции костей лица», — сказал Ратиани.



В минувшее воскресенье в высокогорном крае Хевсурети произошла автоавария – микроавтобус с туристами, въезжая в поворот, потерял управление, сошел с дороги, врезался в стоявший на обочине строительный джип, после чего обе машины сорвались в обрыв с высоты 80 метров. В микроавтобусе находились 20 человек, погибли 17, в том числе водитель и гид. Выжили только три женщины в возрасте до 30 лет, которые в критическом состоянии доставлены в реанимацию Тбилисской Первой университетской клиники.



МВД расследует аварию по статье 276 Уголовного кодекса Грузии. В память о жертвах трагедии 25 августа было объявлено в Грузии днем траура.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







