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Мать по неосторожности задавила шестилетнюю дочь в Западной Грузии
28.08.2020 13:46
Шестилетняя девочка, пострадавшая при наезде автомобиля в Западной Грузии, скончалась в больнице. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
ДТП произошло накануне в селе Ткаиа Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети). По информации СМИ, наезд на ребенка по неосторожности совершила его мать. Женщина выезжала со двора дома на легковом автомобиле.
«Ребенок стоял у ворот. Видимо она [водитель] не смогла затормозить или что-то перепутала», — сказали родственники пострадавшей в комментарии радио «Атинати».
В критическом состоянии девочку доставили больницу Зугдиди. Там ей провели неотложную хирургическую операцию, а затем перевели в одну из клиник Кутаиси. Врачам жизнь ребенка спасти не удалось.
Следствие начато по статье УК Грузии — причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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