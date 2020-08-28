

Мать по неосторожности задавила шестилетнюю дочь в Западной Грузии

28.08.2020 13:46





Шестилетняя девочка, пострадавшая при наезде автомобиля в Западной Грузии, скончалась в больнице. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



ДТП произошло накануне в селе Ткаиа Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети). По информации СМИ, наезд на ребенка по неосторожности совершила его мать. Женщина выезжала со двора дома на легковом автомобиле.



«Ребенок стоял у ворот. Видимо она [водитель] не смогла затормозить или что-то перепутала», — сказали родственники пострадавшей в комментарии радио «Атинати».



В критическом состоянии девочку доставили больницу Зугдиди. Там ей провели неотложную хирургическую операцию, а затем перевели в одну из клиник Кутаиси. Врачам жизнь ребенка спасти не удалось.



Следствие начато по статье УК Грузии — причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







