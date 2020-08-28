

Илия II: Радость и любовь спасут нас

28.08.2020 14:56





Сегодня мы задумываемся над тем, каково будущее нашей страны. Помните, что будущее – мирное и доброе. Богоматерь не допустит того, чтобы грузины окончательно пали, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II во время проповеди в Сионском кафедральном соборе, приуроченной к празднику Успения Пресвятой Богородицы (Мариамоба).



Как отметил патриарх, человек должен приносить радость другим людям, и в этом случае он будет счастливым.



«Поздравляю вас с этим днем, с праздником Мариамоба. Мы живем в сложнейшее время, однако нужно сказать, что мы удивительно похожи по характеру. Наша первая и главная черта заключается в том, что мы никогда не храним зло в сердце. Зло вредит человеку, оно очень ущербно для человека…



Сегодня мы задумываемся над тем, каково будущее нашей страны. Помните, что будущее – мирное и доброе. Богоматерь не допустит того, чтобы грузины окончательно пали. Не бойтесь, когда видите нужду народную. Мы должны помнить еще одно, что человек должен жить для других. Человек должен нести радость другим людям. В этом случае он будет счастливым. Будьте счастливы, будьте радостны, радость и любовь спасут нас», - заявил патриарх.



28 августа православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба).



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