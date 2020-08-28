

НПО «Тбилиси Прайд» просит МВД расследовать нападения на их офис

28.08.2020 18:33





Неправительственная организация «Тбилиси Прайд» просит МВД расследовать нападения на их офис. Соответствующая информация размещена на странице «Тбилиси Прайд» в Facebook.



«В течение последних нескольких месяцев офис «Тбилиси Прайд» подвергался интенсивным атакам со стороны религиозных и ультраправых групп. Нападения начались после 17 мая, после того как мы провели онлайн-кампанию и символически развернули радужный флаг с балкона офиса, как и около 100 других граждан Грузии», — отмечается в информации «Тбилиси Прайд».



В заявление отмечается, что агрессивно настроенные люди украли радужный флаг. После снятия ограничений в связи с пандемией перед офисом регулярно проводились митинги, и активисты Прайда подвергались словесным оскорблениям. Ультраправые группы вылили черную краску на флаг, свисающий с балкона и здание. Согласно заявлению, собрания и оскорбляющие демонстрации перед офисом Прайда проводились ежедневно. На одном из собраний присутствовало и духовенство. Здание, где находится офис «Тбилиси Прайд», ежедневно забрасывают яйцами.



«Тбилиси Прайд» и его активисты являются пострадавшими, в отношении которых совершаются преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии, такие как: нарушение равенства, насилие, воспрепятствование общественной деятельности, преследование», — говорится в заявлении.



«Тбилиси Прайд» просит МВД своевременно расследовать указанные инциденты и наложить соответствующие санкции на виновных.





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