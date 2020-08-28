

BBC: Грузия заменит Японию в кубке «Восьми Наций»

28.08.2020 21:01





Журналист шотландского издания BBC Том Инглиш пишет, что Грузия заменит Японию в турнире «Восьми наций», который состоится осенью.



Согласно статье, противостояние сборной Шотландии и «борджгалоснеби» на «Мэрифилде» запланировано на 24 октября и, скорее всего, состоится, хотя между командами состоится и второе противостояние, которое пройдет в рамках кубка «Восьми Наций».



Англия, Уэльс, Ирландия и Фиджи находятся в одной группе, и в случае участия Грузии в турнире, соперниками «борджгалоснеби» станут Италия, Франция и Шотландия.



Турнир начнется 14 ноября и завершится 5 декабря. В матчах последней недели каждая команда встретится с командой на своей позиции во второй группе, а это значит, что мы даже можем увидеть противостояние между Грузией и Фиджи.





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