Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

BBC: Грузия заменит Японию в кубке «Восьми Наций»


28.08.2020   21:01


Журналист шотландского издания BBC Том Инглиш пишет, что Грузия заменит Японию в турнире «Восьми наций», который состоится осенью.

Согласно статье, противостояние сборной Шотландии и «борджгалоснеби» на «Мэрифилде» запланировано на 24 октября и, скорее всего, состоится, хотя между командами состоится и второе противостояние, которое пройдет в рамках кубка «Восьми Наций».

Англия, Уэльс, Ирландия и Фиджи находятся в одной группе, и в случае участия Грузии в турнире, соперниками «борджгалоснеби» станут Италия, Франция и Шотландия.

Турнир начнется 14 ноября и завершится 5 декабря. В матчах последней недели каждая команда встретится с командой на своей позиции во второй группе, а это значит, что мы даже можем увидеть противостояние между Грузией и Фиджи.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна