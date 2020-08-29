

В Грузии выявлено 7 новых случаев коронавируса

29.08.2020 12:13





В Грузии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1462. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в двух из семи новых подтвержденных случаев коронавируса источник инфицирования неизвестен.



По ее же словам, процентный показатель выздоровевших по-прежнему составляет 82%.



«3 из 7 новых выявленных случаев – это контакты с подтвержденным случаем, 2 – импортированные, из них в одном случае это водитель грузовика, по 2 случаям продолжается эпидисследование с целью установления контактов и источника заражения. Число выздоровевших не изменилось. По этим данным, процентный показатель выздоровевших составляет 82%. В ковидцентрах на сегодняшний день лечатся 239 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии проходят лечение 4 критических и 16 тяжелых пациентов», - заявила Марина Эзугбая.



Что касается инфекционной больницы, по информации Марины Эзугбая, в их центре лечатся 18 пациентов с коронавирусом.



Количество выздоровевших же по-прежнему составляет 1196.



В режиме карантина находятся 5806 человека, под наблюдением в стационаре - 230.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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