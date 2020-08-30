

В больницу Рухи поступили два пациента с коронавирусом

30.08.2020 11:22





В больницу Рухи госпитализированы два пациента с коронавирусом. По информации клинического руководителя больницы Нино Акобия, в настоящее время в клинике Рухи проходят лечение девять пациентов.



«Состояние всех пациентов стабильное. Вчера к нам добавился один пациент из Абхазии и один из карантинной зоны», — сообщила Акобия.





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