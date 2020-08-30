|
|
|
В больницу Рухи поступили два пациента с коронавирусом
30.08.2020 11:22
В больницу Рухи госпитализированы два пациента с коронавирусом. По информации клинического руководителя больницы Нино Акобия, в настоящее время в клинике Рухи проходят лечение девять пациентов.
«Состояние всех пациентов стабильное. Вчера к нам добавился один пациент из Абхазии и один из карантинной зоны», — сообщила Акобия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна