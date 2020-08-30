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В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса


30.08.2020   11:24


В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.

На сегодня в Грузии подтверждено 1469 случаев коронавируса, из них выздоровели 1221 человек, скончались 19 инфицированных.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

В режиме карантина находятся 5924 гражданина, 209 человек — в больницах под медицинским наблюдением.

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