

В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса

30.08.2020 11:24





В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса, выздоровели пять пациентов, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.



На сегодня в Грузии подтверждено 1469 случаев коронавируса, из них выздоровели 1221 человек, скончались 19 инфицированных.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



В режиме карантина находятся 5924 гражданина, 209 человек — в больницах под медицинским наблюдением.





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