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Два человека погибли в колодце в центральной Грузии


30.08.2020   17:30


Два человека погибли в колодце в селе Али Хашурского района. Об этом сообщает Информационный центр Шида-Картли.

Случай произошел сегодня. Погибшие – братья, мужчины в возрасте до 35 лет. По предварительной информации, они занимались чисткой колодца.

На момент прибытия спасателей оба находились в бессознательном состоянии. Когда мужчин удалось поднять на поверхность, они были уже мертвы.

МВД начало следствие по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».

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