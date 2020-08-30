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Два человека погибли в колодце в центральной Грузии
30.08.2020 17:30
Два человека погибли в колодце в селе Али Хашурского района. Об этом сообщает Информационный центр Шида-Картли.
Случай произошел сегодня. Погибшие – братья, мужчины в возрасте до 35 лет. По предварительной информации, они занимались чисткой колодца.
На момент прибытия спасателей оба находились в бессознательном состоянии. Когда мужчин удалось поднять на поверхность, они были уже мертвы.
МВД начало следствие по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».
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