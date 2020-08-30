

Семья умершей Тамар Бачалиашвили проводит акцию протеста перед Генпрокуратурой Грузии

30.08.2020 18:44





Члены семьи Тамар Бачалиашвили, умершей при невыясненных обстоятельствах, и адвокат семьи проводят акцию протеста перед Генеральной прокуратурой Грузии.



Они предъявляют ведомству несколько требований, включая получение спутниковых снимков, переквалификацию расследования на статью об убийстве и привлечение к расследованию Федерального бюро расследований США.



На акции также присутствуют соседи семьи Бачалиашвили, члены антиоккупационного движения «Сила в единстве» и Малхаз Мачаликашвили.





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