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Семья умершей Тамар Бачалиашвили проводит акцию протеста перед Генпрокуратурой Грузии
30.08.2020 18:44
Члены семьи Тамар Бачалиашвили, умершей при невыясненных обстоятельствах, и адвокат семьи проводят акцию протеста перед Генеральной прокуратурой Грузии.
Они предъявляют ведомству несколько требований, включая получение спутниковых снимков, переквалификацию расследования на статью об убийстве и привлечение к расследованию Федерального бюро расследований США.
На акции также присутствуют соседи семьи Бачалиашвили, члены антиоккупационного движения «Сила в единстве» и Малхаз Мачаликашвили.
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