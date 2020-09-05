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В Озургетском муниципалитете зафиксирован первый случай коронавируса
05.09.2020 13:23
О первом случае коронавируса сообщили в Озургетском муниципалитете. Инфицирован мужчина средних лет — житель села Аскани.
Об этом заявила руководитель Центра общественного здравоохранения Озургети Майя Кутидзе.
По имеющейся информации, он контактировал с инфицированным, проживающим в Чохатаури.
Представители центра отправятся в село Аскана и на месте ознакомятся с ситуацией.
Это уже второй случай коронавируса, зафиксированный в Гурии. Первый был зафиксирован накануне в Чохатаури.
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