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В Озургетском муниципалитете зафиксирован первый случай коронавируса


05.09.2020   13:23


О первом случае коронавируса сообщили в Озургетском муниципалитете. Инфицирован мужчина средних лет — житель села Аскани.

Об этом заявила руководитель Центра общественного здравоохранения Озургети Майя Кутидзе.

По имеющейся информации, он контактировал с инфицированным, проживающим в Чохатаури.

Представители центра отправятся в село Аскана и на месте ознакомятся с ситуацией.

Это уже второй случай коронавируса, зафиксированный в Гурии. Первый был зафиксирован накануне в Чохатаури.

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