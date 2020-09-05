

В Озургетском муниципалитете зафиксирован первый случай коронавируса

05.09.2020 13:23





О первом случае коронавируса сообщили в Озургетском муниципалитете. Инфицирован мужчина средних лет — житель села Аскани.



Об этом заявила руководитель Центра общественного здравоохранения Озургети Майя Кутидзе.



По имеющейся информации, он контактировал с инфицированным, проживающим в Чохатаури.



Представители центра отправятся в село Аскана и на месте ознакомятся с ситуацией.



Это уже второй случай коронавируса, зафиксированный в Гурии. Первый был зафиксирован накануне в Чохатаури.





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