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В Грузии выявлено 29 новых случаев коронавируса


06.09.2020   10:58


В Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1650. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.

По информации Тбилисской инфекционной больницы, 2 из 29 новых случаев коронавируса являются кластером кондитерской «Дона», 5 – контакты подтвержденного случая. 1 из новых случаев относится к кластеру клиники «Аверси» в Рустави, 1 пациент доставлен с оккупированной территории (Абхазия), 2 случая импортированы, 13 связаны с историей поездки в очаг эпидвспышки, а в 5 случаях ведется исследование.

Количество выздоровевших увеличилось на 8 и составляет 1310.

В режиме карантина находятся 6020 человек, а под наблюдением в стационаре – 299.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

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