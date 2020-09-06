

В Грузии выявлено 29 новых случаев коронавируса

06.09.2020 10:58





В Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1650. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



По информации Тбилисской инфекционной больницы, 2 из 29 новых случаев коронавируса являются кластером кондитерской «Дона», 5 – контакты подтвержденного случая. 1 из новых случаев относится к кластеру клиники «Аверси» в Рустави, 1 пациент доставлен с оккупированной территории (Абхазия), 2 случая импортированы, 13 связаны с историей поездки в очаг эпидвспышки, а в 5 случаях ведется исследование.



Количество выздоровевших увеличилось на 8 и составляет 1310.



В режиме карантина находятся 6020 человек, а под наблюдением в стационаре – 299.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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