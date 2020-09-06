

Грузия стартовала в Лиге наций с победы

06.09.2020 11:28





Сборная Грузии победила команду Эстонии в гостях со счетом 0:1. Матч проходил на Le Cock Arena в Таллинне в группе C2 нового розыгрыша Лиги Наций.



Гол забил Качарава на 32 минуте 1-го тайма, голевой пас отдал Кварацхелия.



Второй матч наша команда проведет 8 сентября на «Динамо-Арена» в Тбилиси против Северной Македонии, которая выиграла первый матч у Армении со счетом 2:1, прошедшем в Скопье.





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