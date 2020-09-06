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Жертвой ДТП в Гори стал 12-летний подросток
06.09.2020 22:22
В результате ДТП в Горийскм муниципалитете погиб 12-летний подросток. Автомобиль марки «Опель», ехавший по дороге Гори – Тквиави, врезался в дерево. Машиной управлял отец ребенка.
По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии, а при управлении его 12-летний ребенок сидел у него на коленях.
Бригада скорой помощи доставила подростка в клинику «Гормеди», однако, по словам медперсонала, при поступлении в клинику ребенок скончался. Сам водитель автомашины повреждений не получил.
В эти минуты сотрудники департамента полиции Шида Картли и патрульной полиции проводят на месте соответствующие мероприятия.
Как сообщили в МВД, расследование начато по 6-й части статьи 276 УК Грузии.
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