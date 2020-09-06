

Жертвой ДТП в Гори стал 12-летний подросток

06.09.2020 22:22





В результате ДТП в Горийскм муниципалитете погиб 12-летний подросток. Автомобиль марки «Опель», ехавший по дороге Гори – Тквиави, врезался в дерево. Машиной управлял отец ребенка.



По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии, а при управлении его 12-летний ребенок сидел у него на коленях.



Бригада скорой помощи доставила подростка в клинику «Гормеди», однако, по словам медперсонала, при поступлении в клинику ребенок скончался. Сам водитель автомашины повреждений не получил.



В эти минуты сотрудники департамента полиции Шида Картли и патрульной полиции проводят на месте соответствующие мероприятия.



Как сообщили в МВД, расследование начато по 6-й части статьи 276 УК Грузии.



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