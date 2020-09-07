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В Лаитури зафиксировано еще два случая коронавируса
07.09.2020 10:52
Эпидемиологическое исследование выявило сегодня еще два случая коронавируса в Лаитури.
По данным Центра общественного здравоохранения, 15-летний подросток и женщина средних лет контактировали с 62-летней инфицированной, которая была выявлена вчера.
«Как вы знаете, вчера было установлено 32 контакта. Часть ответов на анализы уже известна, а часть мы ждем. Сегодня выявлено два новых случая. Оба были в контакте с женщиной из Лаитури.
Эпидемиологи сейчас планируют найти и проверить контакты этих людей», — заявил глава Центра общественного здравоохранения Арчил Мжавия.
В настоящее время в Гурии подтверждено шесть случаев коронавируса. Четыре из них в Озургети и два в муниципалитетах Чохатаури.
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