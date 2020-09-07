

Церцвадзе: Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом

07.09.2020 12:23

Новости-Грузия



Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом, опасности широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции нет, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании «Имеди».



«Имеющиеся результаты указывают на то, что Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом. Сейчас самым интенсивным является период внутреннего сообщения, все, кто хотел отдохнуть — отдохнул без препятствий. Все это указывает на устойчивость существующей системы. Я не вижу оснований для паники, просто не стоит быть чересчур уверенными в себе и нужно помнить, что опасность существует во всем мире, в Грузии меньше, но и здесь тоже», — заявил Церцвадзе.



Специалист отметил, что с любой опасностью можно справиться, если не считить, что все уже позади. Церцвадзе еще раз призвал всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от нахождения в многолюдных местах.



«Поверьте, это минимальные требования», — отметил Церцвадзе.







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