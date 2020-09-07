|
|
|
Церцвадзе: Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом
07.09.2020 12:23
Новости-Грузия
Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом, опасности широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции нет, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании «Имеди».
«Имеющиеся результаты указывают на то, что Грузия продолжает успешно справляться с коронавирусом. Сейчас самым интенсивным является период внутреннего сообщения, все, кто хотел отдохнуть — отдохнул без препятствий. Все это указывает на устойчивость существующей системы. Я не вижу оснований для паники, просто не стоит быть чересчур уверенными в себе и нужно помнить, что опасность существует во всем мире, в Грузии меньше, но и здесь тоже», — заявил Церцвадзе.
Специалист отметил, что с любой опасностью можно справиться, если не считить, что все уже позади. Церцвадзе еще раз призвал всех носить маски, соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от нахождения в многолюдных местах.
«Поверьте, это минимальные требования», — отметил Церцвадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна