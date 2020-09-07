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Более 4 тысяч граждан Грузии получили разрешение на работу в Турции
07.09.2020 13:03
На данный момент 4,453 гражданина Грузии получили разрешение на работу в Турции и 2 963 человека уже пересекли грузино-турецкую границу.
По официальным данным Агентства занятости Аджарии, запрос об уточнении информации отправлен 856-ти гражданам. Уже прошли процедуру регистрации 5,309 человек.
Запрос на работу в Турции осуществляется посредством специальной системы, доступной по этой ссылке.
Правительство Грузии утвердило правила выезда на работу в Турцию 3 августа. Грузия закрыла границу с Турцией 15 марта из-за пандемии коронавируса.
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