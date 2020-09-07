

Более 4 тысяч граждан Грузии получили разрешение на работу в Турции

07.09.2020 13:03





На данный момент 4,453 гражданина Грузии получили разрешение на работу в Турции и 2 963 человека уже пересекли грузино-турецкую границу.



По официальным данным Агентства занятости Аджарии, запрос об уточнении информации отправлен 856-ти гражданам. Уже прошли процедуру регистрации 5,309 человек.



Запрос на работу в Турции осуществляется посредством специальной системы, доступной по этой ссылке.



Правительство Грузии утвердило правила выезда на работу в Турцию 3 августа. Грузия закрыла границу с Турцией 15 марта из-за пандемии коронавируса.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







